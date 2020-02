De huwelijksnacht. Meer en meer is hij eerder symbolisch geworden, maar in sommige culturen is de huwelijksnacht nog steeds het moment waarop beide partners elkaar ontmaagden. En de mythe dat er bij een ontmaagding bloed hoort, leeft nog steeds.

Om aan die verwachting te voldoen, laten sommige vrouwen, vooral uit traditionele islamitische families, hun maagdenvlies "herstellen" in het ziekenhuis. Zo kunnen ze bewijzen aan hun partner dat ze nog maagd zijn. Die praktijk wil men in Nederland nu verbieden.

"Ik ben een groot voorstander van een dergelijk verbod", vindt ook seksuoloog en parlementslid Goedele Liekens (Open VLD). In "Nieuwe Feiten" op Radio 1 zegt ze: "Een maagdenvliesreconstructie is valse geneeskunde. Je houdt op die manier de mythe in stand dat bij een ontmaagding altijd bloed hoort, maar dat klopt helemaal niet. Bloeden bewijst helemaal niets. Moet je daar dan aan meewerken?"