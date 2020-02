Nieuw onderzoek naar invloed Remostort in Houthalen-Helchteren op gezondheid van buurtbewoners

Het was buurtbewoner Aldo Rizzuto die naar de vrederechter was gestapt. Hij is de jarenlange geurhinder van het stort beu. En Aldo is, net als de andere buren, erg bezorgd over de gevolgen van het stort op zijn gezondheid. Op de zitting bij de vrederechter is nu beslist dat er een nieuw en onafhankelijk onderzoek komt. Want tot nu toe werden alle onderzoeken van de luchtkwaliteit uitgevoerd op vraag van de Group Machiels, de uitbater van het stort. Omdat Machiels die studies ook betaalde, blijven de buurtbewoners de resultaten in twijfel trekken.