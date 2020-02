Leerlingen uit Houthalen-Helchteren maken maquette van Noord-Zuidverbinding voor legowedstrijd

Het dossier van de Noord-Zuidverbinding blijft een heikel punt in Limburg. Ook de leerlingen van het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren worden er dagelijks mee geconfronteerd, want hun school ligt vlak bij de grote baan. "Veel leerlingen mogen niet met de fiets of te voet naar school komen omdat dat te gevaarlijk en te druk is", vertelt leerkracht Wouter.

Met een tram en een tunnel denken de leerlingen een oplossing gevonden te hebben voor de drukke Noord-Zuidverbinding. Op die manier hopen ze files te vermijden en meer mensen aan te sporen om het openbaar vervoer te nemen. Daarnaast willen ze ook meer groen. "We hadden veel groene zones nodig," zegt een van de leerlingen, "want er zijn dieren die naar het oosten of westen willen gaan en de kans is nu heel groot dat ze overreden worden."

