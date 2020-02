Het blijft opletten met roaming, ook nu er enkel kosten zijn buiten de Europese Unie 

Sterkste signaal wint

Luisteraar Pascale gaat elk jaar op vakantie naar het Zwarte Woud. Ze gaat dan vaak wandelen in de buurt van de grens met Zwitserland. En wat blijkt nu, haar telefoon verbindt zich dan automatisch met het Zwitserse telefoon­netwerk. Het gevolg: een torenhoge rekening zonder ook maar één voet in Zwitserland gezet te hebben. Ze vraagt zich af waar de grens ligt voor de operatoren. "Ik ben vaak nog ruim 5 kilometer van Zwitserland verwijderd en toch surf ik plots op het dure Zwitserse net."

Volgens Isabelle Geeraerts van Telenet is die grens soms moeilijk te bepalen. "We kunnen dat niet in meters of kilometers uitdrukken. Het hangt volledig af van je toestel. Dat maakt connectie met de telefoonmast met het sterkste signaal. In een grensgebied kan dat dus het signaal van een buurland zijn."

Zijn de tarieven veranderd?

Neen! Bij de providers bevestigen ze dat de tarieven al jaren ongewijzigd zijn. Het kost hen veel moeite om een akkoord te bereiken met de buitenlandse providers over uitwisseling over hun netwerk, dus dat wordt niet snel gewijzigd.

Die akkoorden met buitenlandse providers zorgen ook voor verschillende tarieven voor verschillende zones. Je vindt de tarieven voor roaming buiten de EU-zone op de website van je provider. Dus best even checken voor je vertrekt naar je bestemming buiten de EU.

Wettelijke beperking tarieven

De duurste zone komt al makkelijk uit op € 14,50 per megabyte. Is er dan geen sprake van een wettelijk kader om die torenhoge bedragen in te perken?

Opnieuw neen! Enkel een blokkering vanaf een verbruik van € 50 (excl. btw) is verplicht. Iedere provider moet dus een blokkering instelling per € 50 dataverbruik. Je moet dan een berichtje sturen om die blokkering op te heffen en verder te kunnen surfen.

Je zult dus 3 berichten ontvangen als je reist of roamt buiten de EU:

Een standaardbericht met vermelding van alle tarieven voor mobiele dataverbruik, bellen en sms'en.

Indien je aan het roamen bent zul je op bepaalde momenten een waarschuwingsbericht ontvangen.

Bij Proximus: wanneer je € 10 boven je vast pakket gaat.

Bij Telenet: wanneer je 80% verbruikte van het limietbedrag

Alarmbericht (blokkering) dat je verbruik werd stopgezet omdat je de grens van € 50 (excl. btw) overschreed.

Let op ! Je zal nu een bericht moeten sturen om verder te kunnen surfen via roaming. Doe je dat niet, dan blijft de blokkering actief.

Tips & tricks: wat kun je dan doen om te vermijden dat je in de "roamingval" trapt?