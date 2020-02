Papa van Ketnet-musicalster Arne Decock: "1 jaar na zijn dood ziet hij zijn bos nu groeien"

"Toen we de begrafenis van Arne aan het organiseren waren, hebben we meteen beslist om een goed doel te steunen i.p.v. bloemen of kransen aan de mensen te vragen", vertelt de papa van Arne, Henk Decock, in het middagprogramma van Radio 2 Antwerpen. "Zo was er al snel sprake van het Bos van Arne."



Arnes ouders kwamen via familie in contact met Ondernemers Zonder Grenzen (OZG). Die planten bossen aan de rand van de woestijn en zorgen zo dat de omgeving leefbaar blijft voor de plaatselijke bevolking. Om geld in te zamelen voor die bebossingsprojecten organiseren zij o.a. gesponsorde fietsevenementen.