Patiënt speelt viool terwijl chirurgen hersentumor wegnemen

In het King's College-ziekenhuis in Londen heeft de 53-jarige Dagmar Turner een opmerkelijke ingreep ondergaan. In 2013 was de violiste tijdens een concert onwel geworden en werd bij haar een goedaardige hersentumor vastgesteld. Toen de tumor onvoldoende bleek te reageren op een bestralings­kuur, werd er besloten te operen. Maar de viool moest mee de operatiezaal in.