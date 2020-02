Privébewakingsagenten moeten veiligheid bewaken op 3 provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen wil de veiligheid op verschillende provinciale domeinen garanderen tijdens drukke periodes door privéagenten in te zetten. De provincie heeft een contract afgesloten met een externe bewakingsfirma. “Het voordeel is dat we zo met een oproepingssysteem kunnen werken”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA). “Op die manier kunnen we het veiligheidsgevoel bij onze bezoekers garanderen, ook tijdens grotere evenementen. We zetten de agenten enkel in als het druk is of als er mooi weer voorspeld wordt. Op andere momenten hoeft het niet.”