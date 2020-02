Sea Life Blankenberge organiseert zeehondencursus voor brandweermannen

Na de twee zware stormen is de zeehondenkolonie in Nieuwpoort aangegroeid tot meer dan vijftien dieren. Soms komen ze uitrusten op het staketsel. Sommige toeristen bellen dan naar de brandweer omdat ze denken dat de dieren hulp nodig hebben. "De hulp van een brandweer- of politieman is bijzonder handig", zegt Astrid Vertonghen van Sea Life. "Want vaak zijn zij sneller bij het dier dan wij. De cursus is vooral bedoeld ter ondersteuning, zodat ze zelf sneller het onderscheid kunnen maken tussen een gezonde of zieke zeehond."