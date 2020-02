Luchthavenpolitie vanochtend gestart met stiptheidsacties: "Reizigers komen best 3 tot 4 uur op voorhand"

De acties zijn om 6 uur vanmorgen gestart: agenten hebben de identiteitsbewijzen en reispassen de hele dag lang volgens het boekje gecontroleerd. Daardoor zijn de wachtrijen hier en daar langer geworden dan gewoonlijk. Brussels Airport raadde reizigers dan ook aan om 3 uur op voorhand te komen voor een vlucht binnen de Europese Unie, en 4 uur voor een vlucht die buiten die EU gaat. Intussen zijn de acties voor vandaag ook afgerond.

"Vanmorgen was er vooral impact bij de grenscontroles tijdens de piek van de vertrekkers. Daar moesten de mensen wat langer aanschuiven, maar intussen zijn de wachttijden weer normaal. We raden de komende dagen aan onze website te raadplegen. Als er vertragingen zijn, gaan we de mensen zo goed mogelijk informeren", zegt de woordvoerder van Brussels Airport Ihsane Chioua Lekhli.

De federale politie heeft vanochtend ook een uur één rijstrook afgesloten op de de A201, de toegangsweg naar de luchthaven, met een file tot gevolg. Tijdens die actie heeft de politie de inzittenden gecontroleerd van de auto's die onderweg waren naar de luchthaven.

De vakbonden beseffen dat ze met hun acties de gewone reiziger treffen, zegt Joery Dehaes van het ACV: "Maar we moeten op de een of de andere manier de overheid toch proberen te overhalen om iets te doen aan de schrijnende toestand van het politiepersoneel op de luchthaven. Dit probleem sleept al jaren aan en op een bepaald moment is het op."