Tomaten gooien naar een minister is een zielig zwaktebod en voedt de polarisering

Misschien moeten de meest creatieve mensen in deze sector nog een stap verder gaan, en ook de gewone man/vrouw in de straat overtuigen van het belang om te investeren in cultuur. Waarom geen flashmobs op markten en pleinen, of op plaatsen waar Jambon een lintje moet doorknippen? Waarom het kabinet van Jambon niet Christo-gewijs laten inpakken? Waarom niet even advies vragen aan Greta Thunberg over hoe je de aandacht van de hele wereld trekt?

De Vlamingen die verwikkeld zijn in een (online) cultuuroorlog zal het niet overtuigen, maar de grote meerderheid van mensen die af en toe eens naar een theater of museum gaan misschien wel. Boe roepen en tomaten gooien is zowat even creatief als een zoveelste staking van het personeel bij de NMBS. Het levert je aandacht op, maar verzwakt je positie ten aanzien van de publieke opinie.