Trajectcontrole in de stad? Gent overweegt het

Sinds een paar maanden voert de Gentse politie een strijd tegen wegpiraten. "En daar horen ook straatracers bij", zegt SP.A-gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke. "Dat zijn dus mensen die 's avonds of 's nachts door een wijk vlammen, voor het plezier. Maar dat is heel gevaarlijk en het zorgt voor onrust bij de omwonenden."

Vandenbroucke deed daarom een voorstel op de gemeenteraad: "In die straten die gekend zijn als "hotspot" voor straatracers, laat ons daar trajectcontroles invoeren, zoals we die kennen op gewest- en autosnelwegen. In Mechelen hebben ze dat ook al ingevoerd in het centrum en de deelgemeentes."

De burgemeester liet weten dat hij zal onderzoeken of er zulke trajectcontroles moeten en kunnen komen. Vandenbroucke had al een paar suggesties voor mogelijke locaties: "De Dendermondsesteenweg, bijvoorbeeld, tussen het Heernisplein en het Dampoortplein. Of de Toekomststraat in Sint-Amandsberg... Dat zijn al twee plaatsen waar heel vaak te snel gereden wordt."