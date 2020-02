Na de discussie tussen Donald Trump en Barack Obama: wie is nu verantwoordelijk voor economische groei in VS?

Dé vraag is nu of dat geen problemen zal opleveren voor de toekomst. "Het gevoel heerst toch dat Trump die economische groei nog een paar maanden zal rekken, tot aan de verkiezingen (in november, red.). Maar daarna zouden de problemen wel eens kunnen opduiken. Door de belastingverlagingen is de overheidsschuld enorm gestegen. Als je kijkt naar hoeveel de overheidsschuld is in verhouding met het bruto binnenlands product, dan is het zelfs meer dan in België. Dan merk je dat je toch aan de limieten begint te komen."