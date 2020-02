Twee mensen in Iran sterven aan het nieuwe coronavirus, eerste doden in het Midden-Oosten

Tot nu toe zijn er 2.004 mensen overleden aan Covid-19 in China. De meesten daarvan stierven in de provincie Hubei, waar de ziekte het eerst is uitgebroken. In Hongkong vielen er twee doden.

Buiten China vielen er telkens een dode in Japan, op de Filipijnen, in Taiwan en in Frankrijk. Het ging telkens om mensen die afkomstig waren uit China. In China zelf is ook een Amerikaan overleden aan de ziekte.