Uniek jazzconcert in Bozar: Brussels Jazz Orchestra en orkest van Wynton Marsalis samen op het podium

In Bozar in Brussel hebben het Brussels Jazz Orchestra en het Jazz at Lincoln Center Orchestra uit New York een uniek dubbelconcert gespeeld. Het New Yorkse orkest werd opgericht door Wynton Marsalis, een trompettist en componist die al negen Grammy Awards op zijn schouw heeft staan. Frank Vaganée, saxofonist en artistiek leider van het Brussels Jazz Orchestra, leerde Marsalis 20 jaar geleden kennen. Toen beloofden ze elkaar dat hun big bands ooit samen een concert zouden geven. En nu was het zover. "Dat is ongelooflijk, iets speciaals dat je je leven lang zal bijblijven", zo omschrijft Vaganée het gevoel om samen met Wynton Marsalis en zijn orkest op het podium te staan.