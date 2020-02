Zelfrijdende mestkarren en robots in een operatiekamer: hiervoor krijgt Vlaanderen geld van Europa

Europese steun kan ook gaan naar heel kleinschalige en lokale projecten, zoals bijvoorbeeld het Voedselbos in het West-Vlaamse Reningelst. Het doel van zo'n voedselbos is om landbouw en natuurbeleving op een duurzame manier te combineren. Er staan vrijwel enkel eetbare gewassen. De Europese Unie financiert het project voor 30 procent, of zo’n 3.000 euro.

Eigenlijk gaat het niet om een echt "bos", maar om een plek waar bijvoorbeeld fruit wordt gekweekt door landbouwers. Alleen kunnen ook natuurliefhebbers, toevallige voorbijgangers en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in duurzame landbouw de plek bezoeken. Mensen kunnen er zo bijleren over de soorten en vruchten die er groeien. Die combinatie van lokale landbouw en vrijetijdsbesteding wil Europa ondersteunen.

Het bos in Reningelst is naast twee andere Voedselbossen in Vlaanderen een pilootproject dat wil nadenken over de toekomst van de landbouw. Een bos heeft bijvoorbeeld een gezondere bodem. Er is geen noodzaak aan voortdurende bemesting en besproeiing, omdat het bos dat zelf regelt.

Het bos in Reningelst wordt momenteel aangeplant. De jonge bomen zullen in de komende jaren uitgroeien tot een volwaardig bos. In een latere fase kunnen er workshops of rondleidingen georganiseerd worden.