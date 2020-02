Opnieuw vleesballen met gif gevonden in Kapelle-op-den-Bos: "Mogelijk copycat aan het werk"

In Kapelle-op-den-Bos is er bijna weer een hond overleden nadat hij gebeten had in een vleesbal met gif. Het dier kon gelukkig nog gered worden. De vergiftigde vleesbal werd deze keer gevonden op de Langsweg langs het spoor in Ramsdonk. Daar werden in totaal acht gifballen gevonden. De politie onderzoekt de zaak.