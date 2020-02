Week tegen Pesten: Koningin Mathilde bezoekt Tuinbouwschool in Melle

De Tuinbouwschool in Melle heeft een mooie projectwerking rond pesten. "Elke maandagochtend doen we een proactieve cirkel met de klas. Dan doen we een gesprek over vanalles. Over pesten, hoe dat gebeurt, hoe specifieke voorvallen zijn verlopen. En dan krijgen we soms een opdracht. Bijvoorbeeld een complimentje geven aan een klasgenoot", legt een leerling uit. "Vandaag hebben we zo'n cirkel gevormd samen met de koningin. Dat was wel heel bijzonder."