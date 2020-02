25 jaar moord op Karel Van Noppen: "Ik zal nooit vergeten hoe we zijn lijk in de gracht vonden"

"In heel Lille heerste verslagenheid over Karels dood. Wat zeg ik, in heel Vlaanderen", weet Van Duppen. Enkele dagen na de moord riepen politici en kunstenaars op om een dag lang geen vlees te eten. "Heel het land was verontwaardigd over de manier waarop Karel door de hormonenmaffia is vermoord."

"Onmiddellijk na de tragische gebeurtenis hebben we de straat waar Karel woonde, omgedoopt tot de Dokter Karel Van Noppenstraat", zegt Van Duppen op Radio 2 Antwerpen. "Er is nog steeds een stichting die de nagedachtenis aan het leven en werk van Karel in ere houdt. Bovendien is Karel Van Noppen op de laatste gemeenteraad verheven tot ereburger van onze gemeente Lille."

Bekijk hieronder het verslag uit Het Journaal van 25 jaar geleden over de moord op Karel Van Noppen.