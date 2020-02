30 bedrijfsleiders schrijven open brief aan de politiek: "Wij willen géén nieuwe verkiezingen"

"Door het uitblijven van een nieuwe federale regering werken onze bedrijven in een beangstigende onzekerheid", zo opent de brief aan 's lands politieke klasse. "Politieke stilstand gedurende 270 dagen is bedrijfseconomisch totaal onverantwoord (...) Als ons talmende België een bedrijf was geweest, was de hele onderneming al lang op de fles gegaan."