Alle ogen gericht op Aalst Carnaval: van commotie rond Joodse karikaturen tot editie waarvoor zenuwen gespannen staan

Meer aandacht voor elkaars gevoeligheden en het nodige begrip aan beide kanten, is essentieel volgens Unia. "Dat betrokkenen star blijven vasthouden aan hun eigen standpunten baat weinig of niet", staat er in het rapport. "Dat leidt alleen maar tot meer polarisering en zorgt er mogelijk voor dat volgende edities van carnaval steeds provocerender zullen worden en voor steeds meer polemiek zullen zorgen."

En net dat is iets waar ook Aalsterse carnavalisten nu zelf voor vrezen. Er zouden wagens zijn met Joden met lange tenen en in de carnavalswinkels gaan bepaalde attributen, zoals hoeden met pijpenkrullen, vlot over de toonbank. Verwacht wordt dat carnavalisten die de hele heisa intussen beu zijn, er net nog een schepje bovenop zullen doen.