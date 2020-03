Jongen uit IS-propagandafilmpjes praat met Vranckx-Nomaden 

We ontmoeten Ayham pas later tijdens ons verblijf. We merken dat hij zich afzijdig houdt van de andere kinderen. Hij voelt zich anders, omdat hij Engels spreekt maar ook door de mediastorm die hij een jaar geleden over zich heen kreeg. Hoe gaat het nu met hem, een jaar later, wanneer de media-aandacht is weggeëbd?

Ayham werd in 2014 samen met zijn moeder gevangengenomen door IS. Uiteindelijk werd hij gescheiden van haar en in Raqqa als slaaf verkocht aan een IS-familie met de Amerikaanse moeder Sam. Alles werd hem afgenomen, zijn identiteit, familie en hij kreeg een nieuwe naam: Abdullah. Hij veranderde van een kleine, speelse jongen tot een radicaal in opleiding. Sam leerde hem Engels spreken, toen hij werd bevrijd was hij zijn moedertaal vergeten en sprak alleen nog Engels en Arabisch.

