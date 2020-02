Boer uit Voeren plant massaal bomen aan om zijn weilanden en koeien te beschermen tegen de hitte

Door de hitte en droogte van de afgelopen zomers kwam Luc Hollands in de problemen. Want als bioboer moeten zijn koeien minstens 240 dagen per jaar buiten kunnen staan. Met het oog op de klimaatverandering plant hij nu bomen, voor meer schaduw. "Als het extreem heet is, moeten mijn dieren beschut kunnen staan. Maar ook voor mijn gras in de weide is die schaduw een goede zaak. Want als het erg droog is, verdort het overal, behalve op die plekken waar er schaduw valt."