Ventilatoren verdrijven geurhinder door rioleringswerken in Mechelen

De rioleringen in het historisch centrum zijn al heel oud, daarom kan de lucht er niet zo goed weg en heeft de geur zich verspreid. Heel wat Mechelaars kloegen over misselijkheid omdat ze de geur hadden ingeademd, maar uit de metingen bleek dat die niet schadelijk was.

Dirk Van de Sande van de politie vergelijkt het met schilderwerken in je huis. "Als je dan je ramen en deuren gesloten houdt, word je ook misselijk", zegt hij. "Daarom hebben we een geforceerde verluchting uitgevoerd. Alle riooldeksels zijn geopend en dan heeft de brandweer er lucht in geblazen met ventilatoren. Van zodra die stank dan in de buitenlucht komt, is het probleem meteen opgelost."