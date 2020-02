Blankenbergse school niet vervolgd voor 2 verbrande kleuters

Op 8 februari vorig jaar sloeg kort na de middag het noodlot toe in d'Oefenschool in Blankenberge. De kindjes van de eerste kleuterklas zaten met hun juf in de refter. In het lokaal stond een buffetkar met het middageten. Bakken met heet water hielden het eten warm. Drie jongetjes speelden bij de kar en gingen hangen aan de stalen buizen waar de plateaus op moeten staan. De kar begon te wankelen en het hete water en het eten vielen over de kleutertjes.