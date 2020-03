Britta Cloetens is officieel doodverklaard, maar wanneer kan dat als er geen lichaam is gevonden?

Als er zekerheid is over het overlijden maar geen lichaam teruggevonden wordt, is er de zogenaamde 'gerechtelijke verklaring van overlijden'. Deze verklaring is bedoeld voor personen die in levensbedreigende omstandigheden verdwenen zijn. Denk aan mensen waarvan men met zekerheid weet dat ze overleden zijn maar waarbij het niet mogelijk is om hun overlijden vast te stellen. Dat is onmogelijk omdat het lichaam niet werd teruggevonden of niet kon worden geïdentificeerd.

Concreet: de tsunamiramp in Azië, de terroristische aanslag op de Twintowers in Amerika, vliegtuigongevallen … Ook al vindt men geen stoffelijke resten van de slachtoffers, uit alles blijkt hun overlijden.