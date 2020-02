De vijf boeken die het leven van Bart Peeters hebben veranderd

"Ik wilde er zelfs een poppenkastvoorstelling van maken, met vrienden op school. Maar toen ik het boek doorgaf om te lezen, vond de moeder van een van mijn vriendjes het exemplaar onder zijn hoofdkussen. Dat heeft geleid tot een soort motie van wantrouwen tegenover mijn ouders. We spreken over de jaren 70, en dit boek zou dus aanzetten tot rebellie!"



"De bende van Jan de Lichte" speelt zich af in de 18e eeuw, maar Peeters looft de beschrijvingen van Boon, het lijkt alsof je er zelf bij bent. Het boek is ondertussen ook herwerkt tot een televisieserie, met Matteo Simoni in de hoofdrol. En dat is niet de eerste herwerking, herinnert Bart Peeters zich: "Er is ooit een theaterversie geweest en die was heel erg slecht, met René Verreth als een misplaatste Jan de Lichte. Ik denk dat Matteo Simoni daar toch iets meer voor in de wieg is gelegd."