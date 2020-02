Dode bij brand in fruitwinkel in Ninove

De fruitwinkel Liana's Fruitmarkt staat langs de Weggevoerdenstraat in Ninove niet ver van het station. Een man van 73 woonde in het appartement achteraan de winkel. Vermoedelijk is daar ook de brand ontstaan. Een branddeskundige van het parket zoekt de precieze oorzaak. De bewoner van het appartement was slecht te been, en wellicht daardoor raakte hij niet op tijd buiten.

Rond 18.30 uur merkten omwonenden de brand in de fruitwinkel op. Verschillende brandweerkorpsen moesten ter plaatse komen om de brand onder controle te krijgen. De winkel in Ninove is volledig uitgebrand.