Drijfvuilvangers moeten de Demer in Hasselt proper houden

De stad zal het vuil dat zich in de drijfvuilvangers ophoopt regelmatig opruimen en inventariseren. "Zo weten we welk soort afval er in de Demer terecht komt", zegt schepen van afvalbeleid Laurence Libert (Open VLD). "En aan de hand van de cijfers willen we onze inwoners bewust maken van het probleem." De stad wil sluikstorters ook beboeten. "Als we sluikstorters kunnen betrappen, of kunnen achterhalen van wie het afval is, zullen we ook GAS-boetes uitschrijven."