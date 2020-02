Na aanslag in Hanau: Duitsland worstelt met stijgend aantal extreemrechtse terreuraanslagen

Het gaat overigens niet altijd om terreur, maar ook om incidenten, racistische of antisemitische propaganda en oproepen tot geweld. Extreemrechtse groepen zijn er altijd geweest in Duitsland -net zoals in de meeste andere Europese landen overigens- maar de voorbije jaren is er duidelijk een stijging van het aantal incidenten en aanslagen.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het aantal misdaden met een racistisch of antisemitisch motief in 2018 gestegen met 20 procent. In de oostelijke deelstaat Saksen zou dat zelfs met 38 procent zijn. (Lees verder onder de foto).