Equal Idiots stelt tweede plaat voor: "Het moet niet allemaal te moeilijk of te serieus zijn"

In de AB in Brussel heeft het garagerockduo Equal Idiots zijn tweede album voorgesteld. "Adolescence blues community" heet de plaat. "Ik denk dat het voor liefhebbers van licht verteerbare rockmuziek is", legt zanger-gitarist Thibault Christaensen uit. "Het moet niet allemaal te moeilijk of te serieus zijn." Christaensen en de andere helft van het duo, drummer Pieter Bruurs, hebben nu vooral de ambitie om zoveel mogelijk live te spelen en in de zomer zoveel mogelijk festivals mee te pikken.