Ex-prins trekt tijdens Aalst Carnaval met vrouw naar zee: “Het is te druk, maar we volgen alles op televisie”

“Het eerste jaar zijn we naar Blankenberge getrokken, maar daar was het toen ook carnaval”, lacht Johny. “En toevallig of niet, maar daar hadden we ook een verblijf op het circuit. Het resultaat was dat we naar carnaval in Blankenberge moesten kijken. Dan deed ons hart wel zeer. Het leek alsof we de schoonste stoet van de wereld ontliepen om in Blankenberge naar “afval” te komen zien. We gaan sindsdien naar Oostende. Daar is het rustiger en kalmer.”

"We doen er goed aan om naar zee te trekken, maar het doet wel een beetje pijn", geeft Lieve toe.