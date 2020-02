Exhibitionist in Berlare opgepakt

De exhibitionist die al enkele weken ongerustheid veroorzaakte in de regio van Berlare is gevat. De man reed rond in een witte bestelwagen en vroeg de weg aan vrouwen en jonge meisjes terwijl hij halfnaakt in de auto zat. De politie van de zone Berlare/Zele heeft hem thuis opgepakt.

Het gaat om een 46-jarige man van Portugese afkomst die in Zele verblijft. "Dankzij de ruchtbaarheid in verschillende media kregen we enkele bruikbare tips binnen die we hebben onderzocht", zegt korpschef Johan De Bruycker. De politie had er 5 klachten over gekregen. Ook bij de naburige politiezone Hamme/Waasmunster waren twee klachten gekomen, ook die zone was bezig met een onderzoek.

De man is opgepakt voor openbare zedenschennis. Hij heeft de feiten bekend en is al voor de onderzoeksrechter verschenen die hem heeft aangehouden, hij zit dus in de gevangenis. Het onderzoek loopt nog, maar er zijn voorlopig geen zwaardere aantijgingen over hem bekend, zegt de korpschef.