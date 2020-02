Fans Lokeren steunen elkaar op wake aan stadhuis: "We moeten blijven hopen"

Op uitnodiging van sfeergroep "Authentics" hielden zowat 250 fans van Sporting Lokeren een actie aan het stadhuis. "Deze samenkomst is op een mythische plaats, namelijk aan hetzelfde stadhuis waar in 1970 Sporting Lokeren tot stand kwam uit de fusie tussen Standaard en Racing Lokeren", zei organisator Jens Van Der Voorden. "Deze club bestaat bijna 50 jaar."

Burgemeester Filip Antheunis was ook bij de wake: "Het is voor mij ook een zeer moeilijke periode, dan toch als supporter van Lokeren. Ik was erbij als klein manneke 50 jaar geleden, dus het is niet zo evident. Maar ik moet mij rechthouden, en ik ben de burgemeester van de stad en ik zal voor de bevolking en onze club alles doen wat we kunnen doen."