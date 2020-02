Game gebaseerd op oorlogsjeugd van grootmoeder is grote winnaar op Belgian Games Awards

Vanavond zijn in Kortrijk de Belgian Games Awards uitgereikt. Met de prijzen worden gamers en ontwikkelaars in de bloemen gezet. De grote winnaar van vanavond is Bob De Schutter. Hij ontwikkelde "Brukel", een game over de Tweede Wereldoorlog dat gebaseerd is op het leven van zijn grootmoeder. Twee professionele gamers vielen ook in de prijzen.