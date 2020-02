Het Europees Parlement op ramkoers met de Europese regeringsleiders: "Voorstel van Michel is onvoldoende"

Eigen middelen zijn voor Kathleen Van Brempt (SP.A) “cruciaal”. “Het is een beetje triestig dat Europa altijd bij de lidstaten moet gaan bedelen”, zegt Van Brempt, “Europa is een volwaardige democratie behalve dat we eigenlijk heel weinig bevoegdheid hebben om onze eigen middelen te heffen”. Van Brempt geeft twee voorbeelden uit de Green New Deal die een bron van eigen middelen zouden kunnen zijn. Zo is er het “ETS verhaal”: dat is het systeem van emissiehandel waardoor bedrijven moeten betalen om CO2 uit te stoten. Transport, zoals containerschepen en luchtvaart, zou daarbij kunnen gerekend worden waardoor bedrijven moeten betalen voor de uitstoot van hun transport. Hierdoor hebben bedrijven een grotere drijfveer om die uitstoot te verminderen. Daarnaast is er de “Carbon Border Adjustment”, een CO2 taks om “producten die op de Europese markt komen en die niet volgens de goede klimaatwetten gemaakt zijn extra te belasten”.