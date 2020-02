Inwoners Geraardsbergen willen zelf wijn maken voor traditie met levende visjes tijdens Krakelingenfeest

Als de wijn kan gemaakt worden in Geraardsbergen zou dat mooi aansluiten bij de traditie: "Werken met lokale wijn zou toch wel mooier zijn. Niet zo lang geleden werd er nog wel in de streek wijn gemaakt, maar ik weet niet of die nog bestaat", vertelt Sven Van der Meulen. "Bij mijn weten zou de wijn die wij zouden maken de eerste echte lokale wijn kunnen zijn op dit moment." Vroeger moet er wel wijn gemaakt zijn in Geraardsbergen, vermoedt hij: "In de middeleeuwen en zowat overal in België en in de Nederlanden werd wijn gemaakt die voor de kerk werd gebruikt."