Klimaatopwarming duwt meisjes in seksslavernij in India: "Mensenhandelaars storten zich op klimaatvluchtelingen"

Ook buiten Zuid-Azië wordt de impact van klimaatverandering op de veiligheid van vrouwen steeds zichtbaarder. In een vorige week gepubliceerd rapport zegt de International Union for Conservation of Nature (IUCN) dat klimaatopwarming wereldwijd crisissituaties veroorzaakt die meisjes en vrouwen kwetsbaarder maakt voor seksueel geweld. Ze moeten verder lopen om water of hout te halen, wat hen kwetsbaar maakt voor aanvallen onderweg, of seksuele gunsten verlenen om land over te steken of aan voedsel te komen.