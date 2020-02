Kan Patrick Dewael de regeringsonderhandelingen vlot trekken? Inwoners van Tongeren reageren verdeeld

De Tongenaren reageren verdeeld op de beslissing van koning Filip. "Patrick Dewael is een bekwame man", zegt een van hen. "Het is een advocaat en hij heeft gestudeerd. Maar die andere mannen die hem voorgegaan zijn, ook hé. Het blijft maar duren, terwijl het al lang opgelost had moeten zijn." Ook een andere stadsgenoot heeft vertrouwen in de politicus: "Ik denk dat hij dat kan. Hij is slim, ondernemend en kan ook zijn woordje doen." "En hij is ruimdenkend", vult iemand anders aan. "Ik denk dus wel dat hij het kan oplossen."

Nochtans is niet iedereen het daarmee eens. "Ik denk niet dat het hem zal lukken", zegt een van de Tongenaren. "De mensen zijn het vertrouwen in hem verloren. De belastingen zijn te hoog, ze zijn niet meer tevreden." "Patrick Dewael is al de zoveelste in rij", treedt iemand anders hem bij. "Het staat in de sterren geschreven dat het gaat falen. Ik weet niet waarom, maar achter de schermen moet er iets aan de hand zijn."

Dewael en Laruelle moeten ten laatste op 9 maart verslag uitbrengen.