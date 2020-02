Kustbewoners voelen zich gezonder, maar het is onduidelijk waarom

Het was al vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar nu is het ook aangetoond voor de Belgische kust. Wie minder dan 5 km van de zee woont, geeft zichzelf een gemiddeld hogere score voor ‘algemeen gezondheidsgevoel’ dan wie in het binnenland woont.

De onderzoekers wilden ook weten waarom kustbewoners zich gezonder voelen. Maar een eensluidende verklaring vonden ze niet. Misschien is het zo dat kustbewoners meer bewegen, of dat ze zich mentaal beter voelen, of dat ze meer sociale contacten hebben. Misschien voelen mensen zich ook gezonder aan zee omdat er minder industrie is of verkeer. Het zou ook met de gemiddelde leeftijd te maken kunnen hebben.

Al die factoren zijn bekeken, maar geen enkele bleek doorslaggevend. Het zou natuurlijk ook kunnen dat het met een combinatie van factoren te maken heeft. Dat is dan moeilijker te meten, vertelt Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee. "We mogen zeker ook niet uitsluiten dat de kust extra mensen aantrekt die zich al beter voelen. Dat zijn mensen die het geluk hebben dat ze het zich kunnen permitteren om een verblijf aan de kust te kopen."