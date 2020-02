Leerlingen maken kwetsende karikatuur van leerkrachten op sociale media: "De leerlingen beseffen niet wat ze aanrichten"

Leerlingen hadden foto's en prenten van leerkrachten van het Kardinaal van Roey-instituut gepost op sociale media, voorzien van commentaar over hun uiterlijk of stijl van lesgeven. Dat staat in het Nieuwsblad en bevestigt Mylle ook aan Radio 2 Antwerpen. "Het ging om het uitvergroten van bepaalde eigenschappen, een kwetsende karikatuur. In de ogen van die leerlingen was dat grappig maar ze beseffen niet hoe kwetsend het kan overkomen bij de betrokken leerkrachten of directie."