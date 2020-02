Man zit 18 dagen onschuldig in de cel door tikfout van de politie

“Door een fout in de achternaam werd mijn cliënt onterecht opgepakt”, zegt zijn advocaat Mehdi Abbes. “Justitie kan de werklast niet aan en omdat het een verzetsprocedure was, duurde het een hele tijd voor ik het dossier kon inkijken. Daarenboven bleek het toestel om vingerafdrukken te controleren in de gevangenis al jaren defect te zijn."

"Eens hij voor de rechter kwam, werd het snel duidelijk dat mijn cliënt niet de verdachte was. Hij werd vrijgelaten, maar toen hij thuiskwam, had de huisbaas de sloten veranderd. De man is op zoek mogen gaan naar een ander onderkomen.”