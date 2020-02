Meetrolstoel toont welke voetpaden Koekelberg moet heraanleggen voor rolstoelgebruikers

"We willen dat onze gemeente over zes jaar volledig toegankelijk is voor alle inwoners. Dus ook voor rolstoelgebruikers of kinderkoetsen bijvoorbeeld. Veel straten in Koekelberg zijn wat dat betreft al in orde, maar op een aantal plaatsen zijn voetpaden en oversteekplaatsen nog niet aangepast. De meetrolstoel moet die plaatsen vandaag in kaart brengen", vertelt schepen voor Openbare Werken Marie Bijnens.