Mensen met beperking krijgen extra hulp in station Kortrijk tijdens werken

Het is even zoeken in Kortrijk wanneer je een bus wil nemen, want de bushaltes liggen verspreid over verschillende terminals, zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het treinstation. Dat komt omdat er grote werken zijn in de stationsbuurt. "Als blinde is het zo goed als onhaalbaar om hier je weg te vinden", getuigt Myriam Wallaeys uit Zwevegem. "Je hebt nergens herkenningspunten en het is nog eens gevaarlijk ook, onder meer omdat er geen hoogteverschil is tussen het voetpad en het fietspad. Als slechtziende loop je dus voor je het weet een fietser voor de wielen."