Michael Bloomberg onder vuur in heftig Democratisch debat: "Laat ons kiezen voor een échte Democraat"

Het negende debat in de rij voor de kandidaten voor de Democratische nominatie bij de presidentsverkiezingen in november, was het meest pittige tot nu toe. Zes kandidaten traden aan, bij hen de grootste namen: Bernie Sanders, die de voorverkiezing in New Hampshire won, Pete Buttigieg, die als eerste uit de bus kwam in Iowa. Daarnaast namen ook Joe Biden, Amy Klobuchar en Elizabeth Warren deel.

Maar het was miljardair Michael Bloomberg (78), de voormalige burgemeester van New York, naar wie vooraf al de meeste aandacht ging. Hij kondigde zijn kandidatuur pas eind november officieel aan en in de peilingen doet hij het goed. Het debat in Nevada, waar zaterdag voorverkiezingen zijn, was het eerste waaraan hij deelnam. Het is in het hele land uitgezonden op televisie en was voor het grote publiek de eerste keer dat ze konden kennismaken met Bloomberg en zijn visie als presidentskandidaat. Overigens doet Bloomberg zaterdag niet mee in Nevada.

De vijf andere kandidaten, die de opmars van Bloomberg in de peilingen met lede ogen aanzien, hadden vooraf hun huiswerk gemaakt. Al in de eerste minuten bestookten ze Bloomberg met stevige kritiek en frontale aanvallen. Een na een namen ze de spreekwoordelijke handschoen op en moest Bloomberg blijven incasseren.

(tekst gaat verder onder de foto)