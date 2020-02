Charles Michel start een-op-eengesprekken om rust te brengen in onderhandelingen over EU-begroting

Europees president Charles Michel heeft "een break" ingeroepen in de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting. Over die inkomsten en uitgaven voor de komende zeven jaar zijn de Europese leiders sinds vandaag bijeen in Brussel, maar er is grote verdeeldheid. Met een-op-een-gesprekken probeert Michel nu rust te brengen. Hij zal daarna een nieuw voorstel doen.