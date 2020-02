Elf doden bij schietpartijen op shishabars in Duitsland, parket: "Diepe racistische overtuiging" 

In november vorig jaar had de man overigens al een politiek manifest gepubliceerd op het internet. Daarin verspreidde hij allerlei verwarde complottheorieën. Zo riep hij de Amerikanen op om de grote media niet te vertrouwen en roept hij hen op om de strijd aan te binden met "geheime krachten die de controle over de VS hebben". Hij heeft het over "een schaduwregering van een kleine elite die de hele planeet beheerst in een soort moderne slavernij".

Daarnaast had de schutter ook duidelijk nazistische ideeën. Zo vond hij het Duitse volk "het beste en het mooiste" en begreep hij niet waarom volgens hem "minderwaardige volkeren in Duitsland wonen". Hij riep op om mensen uit Afrika of het Midden-Oosten en ook uit Israël uit te roeien.

Volgens sommige media zouden er bij de slachtoffers in Hanau ook mensen van Turkse of Koerdische afkomst zijn. Er zou ook een persoon uit Bosnië-Herzegovina bij zijn.

