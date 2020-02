Woestijnvissen bestaan echt en ooit stonden ze op het menu van de Sahara-bewoners

“We hebben ze in een soort grot gevonden met een dik pak afzetting”, vertelt Van Neer in “De wereld vandaag” op Radio 1. “Het is voedselafval dat door mensen uit de woestijnmeren van toen is gehaald. De vissen zijn later uitgestorven door de toenemende droogte. 10.000 jaar geleden waren de condities in de woestijn veel vochtiger. De resten die we terugvonden komen van vissoorten die het meest bestand zijn tegen droogte, een laag zuurstofgehalte en hoge temperaturen.”

Het is niet de eerste archeologische vindplaats van woestijnvissen. Maar het unieke aan deze vondst is dat we visresten hebben uit een tijdsperiode van 5.000 jaar. Hoe dieper we gingen , hoe ouder de resten waren die we vonden. Uit al die jaren vonden we genoeg materiaal om significant onderzoek te doen naar het visbestand.”