Mol stelt ambtenaar aan om bouwovertredingen aan te pakken: "Overtredingen blijven nu te vaak onbestraft"

De taak van de ambtenaar zal zijn om te checken of alles gedaan werd zoals het in de vergunning werd aangegeven. "Nu wordt er vaak geen gevolg gegeven aan overtredingen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Andreas Verbeke. "Een typisch voorbeeld: iemand gaat een woning zetten op een stuk bouwgrond en moet daarvoor enkele bomen kappen. De voorwaarde in de bouwvergunning is dat de eigenaar dan achteraf ook nieuwe bomen moet aanplanten. In de praktijk zal dat vaak niet gebeuren en wordt dat ook niet gecontroleerd, maar wij willen dat in de toekomst dus wel doen."