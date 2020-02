Elektrische fietsen zijn in opmars en met de auto rijden we overal te snel

Voor andere maatregelen –zoals zone 30- is de weerstand groter. Overal is meer dan de helft van de mensen tegen. In Vlaanderen is 61% tegen het uitbreiden van de zone 30 in een stad tot het hele stadscentrum. In Brussel is dat 70%, in Wallonië 78%.



Nu meer steden een zone 30 installeren blijft het belangrijk om de weggebruikers te informeren en te sensibiliseren over de voordelen van deze maatregel, zegt Vias. Ongevallen met voetgangers in een zone 30 zijn twee tot drie keer minder dodelijk dan in zones waar de maximumsnelheid 50 km/u is.