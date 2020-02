Nieuw digitaal platform in Antwerpse haven kan tot 20 procent winst opleveren

Jan Van Dooren vergelijkt het met een pitstop in de Formule-1 autoraces: “Iedereen weet goed wat zijn of haar taak is, en werkt die heel snel af. Zo kunnen ze de racewagen in enkele seconden weer wegsturen. Dat willen we ook in de haven bereiken. Daarvoor moeten we alle planningen en activiteiten goed in kaart brengen. Eens we heel veel informatie hebben over veel schepen en activiteiten, dan kunnen we advies beginnen te geven over wat de optimale planning zou kunnen zijn. In dat opzicht kan je het vergelijken met de app Waze: hoe meer automobilisten laten weten waar er file is, hoe beter we anderen kunnen aanraden om die plekken te vermijden. “